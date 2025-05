Eventos no feriado alteram trânsito do DF nesta quinta (1/4)

Serão realizados dois eventos, a Corrida 100% Você, no Parque da Cidade, e o 6º Encontro de Carrinhos de Rolimã, no Paranoá - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O trânsito no Parque da Cidade e no Parque Vivencial será alterado em alguns locais da capital nesta quinta-feira (1/4), em razão de eventos do feriado do Dia do Trabalhador. No Parque da Cidade, será realizada a Corrida 100% Você, enquanto no Parque Vivencial do Paranoá, acontecerá o 6º Encontro de Carrinhos de Rolimã.

Equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizarão intervenções a partir das 6h30, no Parque da Cidade. Será fechada a tesourinha de acesso da Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) para o Sudoeste e interditado o acesso dos veículos do Sudoeste, na altura da Quadra 105, para o parque.

Os agentes de trânsito devem começar as intervenções no trânsito a partir das 23h59 desta quarta-feira (30/4) (foto: Agência Brasília)

O evento contará com percursos de 10 km e 5 Km, com a largada e a chegada no estacionamento n° 7. No trecho entre o estacionamento e o viaduto, a via será compartilhada entre veículos e competidores da corrida. De acordo com o Detran, a previsão é que o tráfego de veículos seja liberado após o término da programação.

Percurso da corrida no Parque da Cidade (foto: Agência Brasília)

No Paranoá, com o Encontro de Carrinhos de Rolimã, os agentes de trânsito implantarão sinalização viária na entrada do Parque Vivencial até na rotatória, próxima à unidade do Detran-DF a partir das 23:59 desta quarta-feira (30/4). No local do evento serão reservadas áreas de estacionamento para o público geral, autoridades, veículos de emergência e também um heliponto.

Esquema de tráfego do Parque Vivencial do Paraná durante o evento (foto: Agência Brasília)

As equipes de fiscalização farão o acompanhamento do tráfego e utilizarão viaturas e contarão com o apoio do helicóptero Sentinela, que fará o monitoramento das condições do trânsito.

Mapa do estacionamento do Encontro de Carrinhos de Rolimã (foto: Agência Brasília)

*Com informações da Agência Brasília

