Campanha de atualização de rebanhos no DF começa nesta quinta-feira (1º/4)

A Campanha de Atualização de Rebanhos 2025 no Distrito Federal terá início nesta quinta-feira (1º/5) e seguirá até 15 de junho. A ação é obrigatória para todos os produtores que criam animais de produção, como bovinos, suínos, aves, peixes, caprinos, ovinos, equídeos, crustáceos e abelhas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Os criadores devem informar, por meio do sistema Siagro-DF, disponível no site da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal (Seagri), ou presencialmente em uma das Unidades Locais de Defesa Agropecuária, a quantidade, o sexo e a faixa etária dos animais que possuem. Também devem ser mantidos atualizados os dados do criador, como endereço, telefone e e-mail.

“O Governo do Distrito Federal está atuando de forma firme e coordenada para fortalecer a saúde animal e garantir a segurança do rebanho no DF. Esta é mais uma ação concreta que reafirma nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável do setor agropecuário", explica o secretário de Agricultura, Rafael Bueno. "A atualização de dados dos rebanhos é uma prioridade estratégica, fundamental para o controle sanitário, a rastreabilidade e a prevenção de doenças. Por isso, o GDF convoca todos os produtores a atualizarem suas informações, demonstrando que, juntos, podemos avançar rumo a uma pecuária cada vez mais forte, segura e reconhecida mundialmente”, completa.

O gerente de Saúde Animal da Seagri, Pablo Marsiaj, destaca a importância da iniciativa para a manutenção de um banco de dados confiável para permitir, por exemplo, respostas rápidas diante de emergências sanitárias. "A campanha fortalece o monitoramento de doenças de interesse, contribuindo para a segurança da produção pecuária e a credibilidade sanitária do DF", afirmou.

A secretaria alerta que os produtores que não cumprirem a exigência até a data limite estarão sujeitos às penalidades previstas na legislação, como multas administrativas aplicadas pela Seagri-DF, além da impossibilidade de emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).



*Com informações da Agência Brasília