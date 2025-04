"Há chance real de um papa vir das periferias do mundo", diz padre

O vigário-geral da Arquidiocese de Brasília, Eduardo Peters, destacou como estão as expectativas para a escolha do novo papa. Ao programa CB.Poder desta terça-feira (30/4) — parceria entre o Correio e a TV Brasília —, o padre explicou aos jornalistas Carlos Alexandre e Roberto Fonseca, que essa edição do Conclave será bem diferente das outras porque o papa Francisco renovou bastante o colégio cardinalista em 70% e haverá um debate mais globalizado para os rumos da Igreja Católica.

"Esse conclave é bem diferente dos outros sob certo aspecto, porque o papa Francisco renovou bastante o colégio cardinalista. Praticamente 70% foram nomeados por ele. O papa fez uma nomeação muito mais global. Antigamente, a maioria dos cardeais estava na Europa, mas hoje está muito mais distribuído. Então há possibilidade de, pela primeira vez na história da igreja, termos um debate mais globalizado e a chance real de um papa vir das periferias do mundo", afirmou o vigário-geral da Arquidiocese de Brasília.

O padre Eduardo Peters explicou como estão os preparativos para o conclave. Ele contou que a igreja segue de luto após nove dias da morte do papa. "A cada dia, um dos cardeais está celebrando e apresentando as orações pelo papa defunto. Mas, o período agora é importante pois estão acontecendo todos os dias a congregações entre os cardeais, que é de grande importância para o conclave. Este é o momento em que eles dialogam, estabelecem o novo caminho da igreja e delineiam o perfil do próximo papa. Para nós é um período de escuta e reflexão sobre os problemas da igreja", acrescentou.

O vigário contou que, apesar de serem apresentados favoritos ao papado, a igreja não funciona dessa forma. "Na verdade é o diálogo que funciona e os cardeais vão confluir na figura de uma pessoa que vai representar o que a igreja precisa nesse tempo. Foi assim com o papa Francisco e com todos os anteriores. Agora vamos ver o que vai acontecer desse processo para colher esse novo pontífice que terá grandes desafios pela frente, como o mundo em guerras e uma igreja que precisa ser unificada e pacificada", ressaltou Peters.

Ele ainda explica como são feitas as reflexões nas congregações para tomada de decisão. "Não há uma previsão, até porque não há como prevê a morte do papa. O cardeal daqui de Brasília foi nos representar. Às vésperas nós conversamos um pouco sobre isso e me parece que eles começam a dialogar, onde cada um tem cinco minutos para apresentar um pouco as próprias ideias e na construção do processo as ideias vão confluindo em uma direção. Não existe um roteiro, mas sim a possibilidade de todo mundo apresentar os dilemas e questões de necessidade da sua região."

O padre esteve na última edição do conclave e contou que viveu uma série de situações curiosas. "Primeiro a renúncia do papa. Me lembro que estava no colégio e estávamos tranquilos, mas, de repente, o papa convoca uma reunião com os cardeais e anuncia a renúncia. Em 600 anos ninguém tinha feito. Eu estava lá na última audiência do papa Bento quando ele fez uma última aparição pública e encerrou seu pontificado ali", relatou.

"Tivemos o privilégio muito grande e uma memória muito bonita porque os cardeais brasileiros estavam no colégio onde eu morava. Ao final de cada dia de trabalho das congregações, nós tínhamos a oportunidade de ter uma atualização do que era conversado. Curiosamente, acertei a fumaça branca porque fui para a praça no dia e na hora que saiu o resultado. A experiência é uma coisa única. Todo mundo ficou muito impressionado com a forma como ele se apresentou e, ao invés de liberar as bênçãos, pediu para as pessoas rezassem por ele", completou sobre a experiência vivida na época.