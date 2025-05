Acusado de invadir pastelaria e esfaquear ex-companheira é preso pela PCDF

Matheus Patricio Bueno da Silva, 25 anos, o homem acusado de invadir o trabalho da ex-companheira, em uma pastelaria em Sobradinho 2, e usar um facão para atacá-la, foi preso pelas equipes da 35ª Delegacia de Polícia na tarde desta quarta-feira (30/4). A vítima, de 21 anos, está no hospital e sofreu ferimentos no rosto, braços e mãos.

A 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho 2) investiga o caso como tentativa de feminicídio. Segundo as apurações, Matheus e a jovem estavam separados há cerca de dois anos, mas os conflitos continuavam devido à disputa pela guarda da filha do casal. Nessa terça-feira (29/4), dia do crime, Matheus registrou um boletim de ocorrência na 13ª DP informando que a vítima teria ido à residência dele na noite anterior na companhia de quatro pessoas para ameaçá-lo.

As ameaças também estariam relacionadas à guarda da criança. À noite, Matheus entrou no estabelecimento onde a ex trabalhava, uma pastelaria. Pelas imagens colhidas pela polícia, o jovem entra na lanchonete, conversa com outra funcionária e compra um refrigerante. Depois sai. O suspeito retorna ao local minutos depois e, dessa vez, ataca a jovem com golpes de faca. A mulher foi socorrida e levada à UPA de Sobradinho.

De acordo com a PCDF, a vítima mantinha medidas protetivas de urgência contra o autor. Além disso, ele já havia sido autuado em flagrante em outras ocasiões por violência doméstica e, em 2024, foi processado por descumprimento das medidas. Matheus também era monitorado por tornozeleira eletrônica até 30 de janeiro deste ano.

Prisão

O delegado-chefe da 35ª DP, Ricardo Viana, afirmou que o suspeito alugou uma kitnet na região nessa terça-feira, mesma data em que ele foi à delegacia e, posteriormente, atacar a vítima. "Há indícios robustos que houve um planejamento prévio para a execução do hediondo crime", ressaltou.