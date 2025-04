Vídeo: Câmeras de segurança flagram tentativa de feminicídio em Sobradinho II

A 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) investiga como tentativa de feminicídio e descumprimento de medidas protetiva o caso de um mulher que foi esfaqueada, em Sobradinho II. O crime ocorreu dentro de uma pastelaria da região, nesta terça-feira (29/4).

Imagens de câmeras de segurança do local mostram o momento em que o suspeito, identificado como Matheus Patricio Bueno da Silva, 25 anos, invade o local e ataca a ex-companheira com golpes de faca nos braços, mãos e rosto, e foge em seguida. Ela estava trabalhando no momento do ataque.

A vítima foi levada por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Sobradinho e sobreviveu aos ferimentos. O suspeito segue foragido, e a Polícia Civil mantém buscas para capturá-lo.

Histórico de violência

O casal, que já teve um relacionamento e tem uma filha, havia se separado há dois anos, mas os conflitos persistiram devido a disputas pela guarda da criança. Na manhã do mesmo dia (29/4), o próprio Matheus havia registrado uma ocorrência alegando que mulher e quatro acompanhantes o ameaçaram em sua residência.

Segundo a polícia, Matheus possui passagens pela Lei Maria da Penha, incluindo um caso em 2024 em que foi autuado por descumprimento de medidas protetivas. Em outras ocasiões, chegou a ser preso em flagrante.