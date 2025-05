Maio Amarelo inicia nova edição com foco em mais segurança no trânsito

Com o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida", o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), em parceria com outros órgãos do governo local e federal, inaugurou ontem o evento do Movimento Maio Amarelo 2025, no Museu da República. Criado em 2014, pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, a campanha tem o objetivo de chamar a atenção da população para o alto índice de mortos e feridos no trânsito em todo o mundo.

Segundo a organização, o evento de abertura reuniu mais de 3 mil alunos das escolas públicas do DF, além de professoras que participaram do 15º ciclo do curso Mobilidade e Trânsito. Para a professora Érica Costa, do Centro de Educação Infantil do Riacho Fundo I, o curso tem auxiliado na abordagem sobre o trânsito na educação infantil. "Abordar essa temática desde cedo é muito importante, o trânsito seguro de forma lúdica para as crianças. Tem sido muito proveitoso, bastante prático e eles têm gostado também", afirma.

De acordo com a gerente de ação educativa de trânsito, Magda de Melo Brandão, a participação das crianças no evento é fundamental para melhores condutas no trânsito. "Se a gente educar, preparar a criança hoje, com certeza colheremos cidadãos mais conscientes, mais responsáveis e entendedores da sua função enquanto cidadão", aponta.

Educativos

O evento contou com demonstração de equipamentos e exposição de viaturas do Detran-DF, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do Departamento de Estradas de Rodagem do DF (DER-DF). Atividades como palestras educativas, jogos, apresentações teatrais, intervenções artísticas com repentistas e MCs do Trânsito Seguro, óculos que simulam efeitos do álcool no organismo e minicidade integraram a programação do evento.

Murilo Valentim é supervisor de segurança viária na Ecovias Araguaia e atuou como monitor do óculos de realidade virtual, que conta com um simulador com volante interativo. "No simulador, o condutor vai para contramão, para o acostamento e, no final, simulamos um acidente de trânsito para entenderem a gravidade desse tipo de imprudência", explicou.

Inovações

A diretoria de engenharia de trânsito do Detran também estava presente no evento com a exposição dos equipamentos de sinalização de trânsito, desde horizontais, como linhas, faixas e símbolos, até as verticais, como placas fixadas nas vias. Além disso, também apresentaram o novo semáforo desenvolvido para pessoas com deficiência visual ou que tenham alguma dificuldade para a travessia da faixa.

Promovido pelo Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT), o evento também contou com a apresentação do projeto Proteção. Em parceria com a Childhood Brasil, organização não governamental que atua em busca da proteção de crianças e adolescentes, o projeto visa o enfrentamento à exploração sexual da criança adolescente. O projeto também conta com oficinas para educadores identificarem sinais de abusos em crianças.

Layane Aguiar, de 31 anos, é técnica de formação profissional da instituição e aplicou a dinâmica Semáforo do Toque para os presentes. "A dinâmica do semáforo consiste em ensinarmos para as crianças onde podem e não podem ser tocadas, então usamos as cores do semáforo para facilitar", explicou. Na dinâmica, são apresentados dois desenhos de corpos infantis e as crianças ajudam a montar, de acordo com as cores, onde podem ou não ser tocadas.

Segundo o Detran-DF, a campanha de 2025 conta com blitzes educativas; palestras em empresas, escolas e faculdades; ações nas Administrações Regionais, em finais de semana; a 16ª edição do Circuito de Passeio Ciclístico, em Águas Claras; a colocação de mensagens alusivas ao tema do movimento em locais de grande circulação de pessoas, como órgãos públicos e vias públicas; e a instalação do laço da campanha Maio Amarelo em locais de grande visibilidade para disseminar a importância da preservação de vidas no trânsito.