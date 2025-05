Maio começa com nebulosidade e tempo fresco, mas chance de chuva é baixa

Bom dia, trabalhador! Neste 1º de maio, o céu amanheceu cinza, com nuvens baixas e tempo fresquinho. Quem precisou sair para a labuta neste feriado — como a repórter que vos escreve —, provavelmente se preparou com casacos e guarda-chuva. A possibilidade de tempestades, no entanto, é baixa. Caso ocorra, deve ser breve, fraca e localizada.

Neste ano, as águas de março fecharam o verão, é verdade, mas as chuvas ainda não cessaram na capital. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal deve contar com precipitações, ao menos, até na metade no mês. Como já estamos no outono, a expectativa é que, gradativamente, as chuvas deem lugar ao tempo seco, por isso, é preciso ficar atendo à pele ressecada, desidratação e maior risco de incêndios.

"Além do tempo seco, as temperaturas também ficarão mais amenas, batendo, no máximo, os 30ºC. As noites, por exemplo, já estão bem mais agradáveis", destaca o meteorologista do Inmet Olívio Bahia. No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 55%. A temperatura mínima foi de 19ºC, a máxima deve chegar aos 29°C.

No DF, a mínima foi de 18ºC, na Estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e os termômetros devem bater os 28ºC. A umidade fica, também, entre 95% e 55%.

