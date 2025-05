Batida ao lado do TJDFT envolve carro e dois ônibus na manhã do feriado

Um acidente envolvendo um carro e dois ônibus foi registrado na manhã desta quinta-feira (1º/5), feriado do Dia do Trabalhador, ao lado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A colisão mobilizou veículos do Corpo de Bombeiros Militar(CBMDF) e da Polícia Militar, que ficou responsável pela área.

Segundo o Sargento Silva Júnior, do CBMDF, o condutor do carro modelo preto da marca JAC, foi atendido, mas não precisou ser encaminhado para o hospital. Ainda não há informações confirmadas sobre a dinâmica do acidente. Os airbags do automóvel foram acionados, e o motorista, que estava sozinho no momento da colisão, não quis se identificar.

De acordo com informações colhidas no local, não houve feridos graves e os passageiros dos coletivos foram remanejados para outros veículos. O tráfego de carros no trecho foi parcialmente afetado durante o atendimento da ocorrência.