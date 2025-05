Passaporte para a diversão no Dia do Trabalhador

Paulo Henrique brincando com os filhos no Kart pedal - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

Os moradores do Distrito Federal e Entorno têm vivido novas experiências após o início do programa Vai de Graça, que oferece transporte público gratuito aos domingos e feriados. Ontem, no Dia do Trabalhador, não foi diferente e a população pôde ir a lugares que, por muito tempo, pareciam distantes.

A medida, criada pelo Governo do Distrito Federal (GDF), tem promovido o acesso da população aos principais pontos turísticos e espaços de lazer da capital. Um dos locais mais movimentados tem sido o Jardim Zoológico de Brasília.

No 1º de Maio, o Zoo realizou um evento em parceria com o Sesc-DF. Foram montadas estruturas no gramado em frente ao Teatro Arena com brinquedos infláveis, pedal kart, tênis de mesa, totó, jogos de tabuleiro e atividades educativas ligadas à preservação da fauna.

"Desde 2023, essa parceria com o Zoológico acontece em datas especiais. O Sesc-DF entra com a parte recreativa e o Zoo, com a educação ambiental. O objetivo é oferecer lazer de qualidade para a família brasiliense, que tem estado cada dia mais presente nesse espaço", contou Gustavo Schmarczek Beier, gerente de esporte e lazer do Sesc.

Lazer

O jardineiro Paulo Henrique Santos da Silva, 35 anos, pai de seis crianças, que participou da comemoração ontem, destacou que a gratuidade no transporte e nos espaços de lazer é muito bem-vinda. "Facilitou muito garantir um lazer para eles. Agora, com a passagem de graça, podemos ir a vários lugares. É isso que a gente quer, quando se torna pai de família: momentos que os filhos vão lembrar para sempre", declarou.

A esposa de Paulo Henrique, Juliana Damaceno Santos, 33, destacou que antes eles não tinham a oportunidade de levar os filhos para sair, pois o valor seria muito alto. A família mora em Valparaíso, no Entorno do DF, e saiu de casa exclusivamente para aproveitar o dia com as crianças. "É um privilégio. Podemos desfrutar com a nossa família e sair da rotina tão exaustiva", ressaltou Juliana.

A moradora do Guará, Ana Regina, 32, também esteve ontem no Zoológico e celebrou o acesso gratuito. Ela conta que ficou sabendo que o transporte seria gratuito e chamou uma amiga para ir ao Zoo com ela. "Resolvemos vir porque tem muita coisa legal para as crianças", disse.

De acordo com o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto, a combinação entre a gratuidade no transporte e no acesso ao Zoológico tem sido um sucesso.

"O projeto casou perfeitamente com o programa Lazer para Todos, e temos visto o resultado disso. Tínhamos uma expectativa de público entre 3 e 5 mil pessoas aos domingos, mas já recebemos 15 mil visitantes em um dia", afirmou.

A analista financeira Bárbara Maria, 34, passou o feriado na Ponte JK com a família. "É muito bacana ver projetos como esse. Esse lugar é de paz e diversão e ter acesso ao transporte de graça ajuda muito", ressaltou.

Demanda

Em nota, a Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF) informou que, desde a implantação, a iniciativa contabiliza mais de 9,3 milhões de acessos ao sistema de transporte.

Segundo a Semob-DF, a demanda por ônibus e metrôs aos domingos e feriados aumentou cerca de 60%. Antes do programa, a média era de 277 mil acessos aos coletivos. Atualmente, esse número saltou para 430 mil passageiros por dia de gratuidade. De acordo com a pasta, para atender a esse crescimento, foram feitos alguns ajustes na oferta de viagens nos dias de funcionamento do programa.

"Monitoramos o sistema diariamente e vimos que houve um aumento de 4% no número de veículos em circulação no domingo de Páscoa. Já determinamos que sejam feitos os estudos sobre a necessidade de ampliar a frota, para que a gente avalie e autorize o aumento de viagens nas linhas mais demandadas", explicou o secretário de Transporte e Mobilidade, Zeno Gonçalves.