Anesp lamenta a morte do servidor público José Ivan de Aquino

A Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (Anesp) lamenta a morte de José Ivan Mayer de Aquino, participante ativo do projeto Ação da Cidadania, que trabalha no combate à fome.

O profundo compromisso de José Ivan com as causas sociais e o combate às desigualdades se refletiu em sua atuação por mais de 30 anos no Comitê-DF da Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida, organização idealizada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. Sua dedicação incansável a esta causa deixa um legado de solidariedade e esperança para inúmeras pessoas.

Trajetória de José Ivan

A trajetória profissional e acadêmica de José Ivan foi pautada por um firme compromisso com a educação, a cidadania e o desenvolvimento sustentável. Ao longo da carreira como servidor público federal, dedicou seus esforços a diversas pastas, incluindo o Ministério da Educação, Ministério do Esporte, Ministério do Trabalho e Ministério do Desenvolvimento Regional. Aa atuação abrangeu temas cruciais como políticas de esporte, economia solidária, segurança alimentar e gestão de recursos hídricos.

Em reconhecimento ao seu engajamento com as questões ambientais, José Ivan foi nomeado, em 2006, Embaixador da Boa Vontade pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) no projeto Plant for the Planet. Nesta iniciativa, mobilizou escolas públicas do Distrito Federal para o plantio de árvores nativas, demonstrando sua visão de futuro e cuidado com o planeta.

O velório será realizado no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul, capela especial 6, nesta sexta (2/5), a partir das 15h.

Nota da Ação da Cidadania no Distrito Federal

“É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de nosso querido José Ivan Aquino, um membro fundamental do comitê da Ação da Cidadania no Distrito Federal.

José Ivan foi uma presença marcante em nossa rede, sempre demonstrando um comprometimento inabalável com a luta contra a fome, a defesa dos direitos humanos e a preservação do meio ambiente.

Sua generosidade, empatia e dedicação à ação transformadora deixaram um legado inestimável de solidariedade. Sentiremos profundamente sua falta.”