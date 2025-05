Procuradora do MPT divulga vídeo em homenagem ao Dia do Trabalhador

Em celebração ao Dia do Trabalhador, comemorado nesta quarta-feira (1/5), a procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal e do Tocantins (MPT-DF/TO), Paula de Ávila, divulgou um vídeo nas redes sociais do órgão com uma mensagem de reconhecimento e valorização dos trabalhadores brasileiros.

Na gravação, a procuradora destaca a importância da data como um momento de reflexão sobre os direitos conquistados e os desafios ainda enfrentados no mundo do trabalho. Ela reafirma o compromisso do MPT com a defesa da dignidade, da justiça social e do trabalho decente.

“Celebramos o dia internacional do trabalho e valorizamos o esforço de cada um de vocês. Cada jornada, cada dedicação, cada desafio enfrentado constrói progresso para nossa sociedade. Destacamos que o MPT trabalha incansavelmente para que os direitos sejam garantidos, respeitados e protegidos”, afirma.

A publicação integra uma campanha institucional do MPT que busca reforçar o papel do órgão na promoção dos direitos trabalhistas e no combate a práticas abusivas, como o trabalho análogo à escravidão, o assédio moral e a informalidade.

