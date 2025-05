Insegurança: Infinu, na 506 Sul, sofre invasão e assalto nesta madrugada (1º/5)

Comunidade criativa e complexo de entretenimento, o Infinu, localizada na 506 Sul, foi invadido e assaltado na madrugada desta quinta-feira (1º/5). Miguel Galvão, sócio do empreendimento, contou que os funcionários do espaço se depararam com os vidros quebrados e a janela arrombada quando chegaram ao local.

“Estamos vivendo uma onda de violência. Recentemente, uma funcionária foi assaltada por dois homens armados com faca em um ponto de ônibus, por volta das 21h. Aumentou muito o número de pessoas em situação de rua e não há ações preventivas. Precisamos de mais atenção ao que acontece na cidade depois das 22h”, afirmou Miguel.

Fábio Pedroza, também sócio do Infinu, reforça que a falta de segurança está afetando diretamente a vida noturna da capital.“Não se trata apenas de bares e festas. Diversos setores da economia funcionam à noite e sofrem com a ausência de policiamento e transporte público. Isso impacta a qualidade de vida dos trabalhadores e abre espaço para a criminalidade”, destacou.

O caso não é isolado. Outros comércios na Asa Sul também relatam prejuízos por furtos recentes. A Vitamina Central, situada na mesma quadra, foi alvo de arrombamento no fim de março. De acordo com o proprietário, Clovis de Carvalho, um notebook foi levado e a porta da loja, danificada. “Essa situação tem se tornado comum. Sempre ouvimos relatos de novos casos por aqui”, disse.