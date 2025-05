Previsão do tempo: DF tem queda de temperatura e umidade nesta sexta

Por Marcelo Thompson Flores—Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), esta sexta-feira (2/5) deve ser marcada pelo começo da seca no Distrito Federal. As temperaturas variam entre 19°C de mínima e 28°C de máxima. A umidade relativa do ar oscila entre 95% nas primeiras horas do dia e 50% nos períodos mais quentes. A previsão indica uma pequena chance de chuvas leves e localizadas.

O tempo também começa a ser afetado pelo inverno, com temperaturas baixas pela manhã e à noite. As chuvas tendem a diminuir, tornando o clima ainda mais seco, como já é característico da estiagem na região do Centro-Oeste.

Cuidados

No período da seca, alguns cuidados devem ser tomados para evitar complicações com a baixa umidade.