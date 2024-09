Confira quais cuidados tomar durante a seca e o calor

O Distrito Federal vive a segunda maior seca da sua história, condição que contribui para o desenvolvimento de diferentes doenças respiratórias, como crises asmáticas, bronquiolite e alergias, como rinite e sinusite. Além disso, há o risco da desidratação e do aparecimento de conjuntivite e de doenças diarreicas — provenientes do aumento da circulação de vírus, como o rotavírus. Por isso, a melhor saída é sempre a prevenção. Confira quais cuidados tomar durante esse período:

- Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;

- Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;

- Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;

- Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;

- Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;

- Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados;

- Tenha atenção ao manuseio de fogo. Afinal, ninguém aguenta mais incêndios e queimadas, não é?