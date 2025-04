DF tem manhã com nevoeiro e sensação de frio

A segunda-feira começou com cara de outono no Distrito Federal: nevoeiro, nuvens baixas e sensação de frio marcaram a manhã desta segunda-feira (7/4). No entanto, o sol predomina ao longo do dia, sem previsão de chuva, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A temperatura mínima foi registrada na região do Paranoá, com 16,7°C. No Plano Piloto, os termômetros marcaram 18°C nas primeiras horas da manhã, mas a sensação térmica caiu para 13°C devido ao vento de 36 km/h registrado às 7h. "A sensação térmica pode variar de pessoa para pessoa, pois depende de vários fatores", explica o meteorologista Olívio Bahia.

A máxima prevista é de 31°C, com umidade relativa do ar variando entre 95% e 40%. O tempo seco começa a dar sinais, embora a previsão de chuva seja extremamente baixa. “Esse clima é típico do outono, que mistura características do verão e do inverno: dias quentes e manhãs e noites mais frias”, ressalta Olívia.



O nevoeiro e a neblina, comuns nesta época do ano, tendem a desaparecer com o avanço do dia. “Daqui a pouco, o sol aparece com mais força, pois aquece e dissipa a neblina. É como diz o ditado: ‘neblina que baixa, sol que racha’”, comenta a meteorologista.

A população deve redobrar os cuidados com a exposição ao sol. A recomendação é usar protetor solar, boné, roupas leves e manter-se hidratado ao longo do dia.