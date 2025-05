"Cinema Inflável" estreia no DF com sessões gratuitas para a população

Filmes renomados serão exibidos no Cinema Inflável para a população de Ceilândia e da Vila Telebrasília no mês de maio - (crédito: D+3 Produções)

O projeto Cinema Inflável chega ao Distrito Federal com sessões gratuitas de filmes ao ar livre, distribuição de pipoca e programação cultural para todas as idades. As exibições acontecem de 7 a 11 de maio em Ceilândia, e de 14 a 18 de maio na Vila Telebrasília, sempre em espaços públicos e com capacidade para até 800 pessoas por sessão.

Na programação de Ceilândia estão previstos títulos como Pantera Negra, Nosso Sonho, Saneamento Básico, O Filme e Viva – A Vida é uma Festa. Já na Vila Telebrasília, o público também poderá assistir a Milton Bituca Nascimento, Barbie, Moana 2 e Estrelas Além do Tempo.

Em Ceilândia, o evento ocorrerá na QNN 27, LT A - Área Especial, ao lado da Paróquia Santissima Trindade. E na Vila Telebrasília, o Cinema Inflável será montado no campo sintético, localizado na Rua 10 - Área Especial.

Além das sessões, o projeto promove rodas de conversa, saraus, recreações e exibição de curtas produzidos por artistas locais. A iniciativa é realizada pela produtora carioca D+3, com apoio do Governo do Distrito Federal e patrocínio do Ministério da Cultura e do Nubank. Para chegar,

Confira a programação de filmes para Ceilândia (7 a 11 de maio):

Quarta-feira (07/05)

17h30 - Abertura

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Pantera Negra”

Quinta-feira (08/05)



17h30 - Abertura

17h45 - Casa Akotirene: Roda de conversa “Olhar: Quando a Quebrada é Protagonista” com Joice Marques

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Saneamento Básico, O Filme”

Sexta-feira (09/05)

17h30 - Abertura

17h45 - Cio das Artes: Sarau de Quarta com Bruna Paz, Luiza Mil Fitas, Lucas Denaro, Dora Revolusie, Cristyle Cei e Benedita Poesia

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Nosso Sonho”

Sábado (10/05)



17h30 - Abertura

17h45 - Cio das Artes: Sarau de Quarta com Bruna Paz, Luiza Mil Fitas, Lucas Denaro, Dora Revolusie, Cristyle Cei e Benedita Poesia

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Viva, a Vida é Uma Festa”

Domingo (11/05)

17h30 - Abertura

17h45 - Jovem de Expressão: DJ J4K3

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - Filme a confirmar

Confira a programação de filmes para a Vila Telebrasília (14 a 18 de maio):



Quarta-feira (14/05)

17h30 - Abertura

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Milton Bituca Nascimento”

Quinta-feira (15/05)

17h30 - Abertura

17h45 - Roda de Conversa/Recreação

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Kasa Branca”

Sexta-feira (16/05)

17h30 - Abertura

17h45 - CEHIB - Romulo Santos

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Barbie”

Sábado (17/05)

17h30 - Abertura

17h45 - Formigueiro de Angola

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Moana 2”

Domingo (18/05)

17h30 - Abertura

18h30 - Exibição de curta ou clipe de produtor local

19h05 - “Estrelas Além do Tempo”

Confira mais detalhes do evento pelas redes sociais do Cinema Inflável.