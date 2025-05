Homem apontado como líder de organização criminosa é preso

O responsável por liderar uma organização criminosa que realizava furtos em residências de alto padrão no Distrito Federal foi preso nesta segunda-feira (5/5) pela Polícia Civil do Distrito Federal.

A ação, liderada pela equipe da 3ª Delegacia de Polícia, foi resultado de uma investigação iniciada para coibir o furto em residências de alto padrão, no Sudoeste, Noroeste, Asa Sul e Lago Sul. Segundo investigações, o grupo é composto por seis indivíduos que, juntos, respondem por crimes graves como roubo, associação criminosa, extorsão, receptação, lesão corporal, furto qualificado e estelionato.

Após o deferimento de mandado de prisão preventiva, a equipe policial prendeu o homem, considerado um criminoso de de alta periculosidade por ser membro de uma facção. As investigações prosseguem com a finalidade de promover novas ações contra os integrantes do grupo.