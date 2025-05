Vilarejo 21 abre inscrições para residência artística no ateliê

Estão abertas as inscrições para a residência artística Dípticos – Arte e Curadoria, que selecionará seis artistas e seis curadores do ateliê de arte Vilarejo 21. As pessoas selecionadas trabalharão em duplas (um curador e um artista) e ocuparão dois espaços de produção do Vilarejo. Ao final da residência, estão previstas uma exposição no Museu Nacional da República com aos trabalhos desenvolvidos ao longo do projeto e também a produção de um podcast sobre pesquisas realizadas pelas duplas.

A residência artística oferece aos selecionados o acesso a um ateliê de produção, além de encontros com os curadores Cinara Barbosa e Léo Tavares e com a pesquisadora Lelia Lofego. Os residentes também farão o registro, em podcast, das reflexões e discussões feitas, além de receberem bolsa de estudos no valor de R$ 5 mil para cada selecionado. Para se inscrever, o único pré-requisito obrigatório é ter mais de 18 anos e responder ao formulário de inscrição até o dia 15 de junho.

Dípticos tem como objetivo promover e ampliar a compreensão da arte e valorizar e reconhecer o papel dos agentes culturais por meio de um olhar sobre a crítica e a curadoria na arte contemporânea. Os seis artistas e os seis curadores selecionados para participar do projeto terão acesso a diferentes dispositivos de aprendizado, experimentação e suporte técnico para o desenvolvimento de suas obras. Este projeto é realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultural do Distrito Federal (FAC-DF).

Serviço

Dípticos – Arte e Curadoria

Inscrições para residência artística até 15 de junho, por meio da resposta de um formulário on-line

*Estgiário sob supervisão de Nahima Maciel.