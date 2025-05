Homem morre após ser esfaqueado em via pública, no Varjão

Um homem, de 25 anos, morreu na tarde do último domingo (4/05) após ser esfaqueado na quadra 09, conjunto B, no Varjão. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência por volta de 12h. O autor do crime sofreu tentativa de homicídio e foi levado ao Hospital de Base.

Chegando ao local da ocorrência, a equipe de socorro encontrou o jovem, deitado ao solo, após ser esfaqueado em via pública. Os socorristas atenderam a vítima e constataram que ela já se encontrava sem sinais vitais, apresentando perfurações na região do abdômen.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), foi constatado, que, durante a ocorrência, houve também uma tentativa de homicídio contra outro indivíduo, identificado como possível autor do crime, que foi localizado em uma residência na mesma quadra, com sinais de agressão.

O autor foi socorrido em estado gravíssimo pelo Corpo de Bombeiros e conduzido ao Hospital de Base. Não há informações a respeito da motivação e nem a autoria do ocorrido, segundo a PMDF.