Brasília celebra Dia Mundial da Língua Portuguesa neste domingo (4/5)

A iniciativa conta com o apoio do Governo do Distrito Federal e da Embaixada de Portugal no Brasil - (crédito: Paulo H. Carvalho / Agência Brasília)

No próximo domingo (4/5), a Praça Portugal, no Setor de Embaixadas Sul, em Brasília, será palco de uma celebração especial e gratuita em homenagem ao Dia Mundial da Língua Portuguesa. Das 10h às 20h, o evento reunirá uma programação cultural diversificada, voltada para todas as idades, com o objetivo de exaltar a importância do idioma como elo entre os países de língua portuguesa.

Leia também: Cruz histórica da primeira missa no Brasil retorna ao país e passará pelo DF

A programação preparada para a ocasião inclui apresentações de grupos de dança folclórica portuguesa e shows de bandas que interpretam tanto a música tradicional de Portugal quanto a popular brasileira (MPB), como Fala Materna, Danças e Cantares Portugueses e Reggae de Quintal. Além disso, o público poderá participar de uma roda de leitura, explorar feiras de livros e de artesanato, e degustar bebidas e pratos típicos da rica gastronomia portuguesa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A iniciativa conta com o apoio do Governo do Distrito Federal e da Embaixada de Portugal no Brasil, além do patrocínio do Ministério de Negócios Estrangeiros de Portugal, através da Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas. O Dia Mundial da Língua Portuguesa, oficialmente instituído pela Organização das Nações Unidas (Unesco) em 2019 e celebrado em 5 de maio, tem como propósito reforçar o papel fundamental do idioma como patrimônio cultural e histórico.