Embaixada de Portugal inaugura programa educativo em exposição portuguesa

Como parte da temporada da exposição Joana Vasconcelos: Fascinação em Brasília, a Embaixada de Portugal no Brasil dá início ao seu Programa Educativo em 5 de abril, a partir das 11h.

Com o objetivo de aproximar o espectador da obra da artista, a portuguesa Joana Vasconcelos, a Embaixada portuguesa promove, até agosto, no primeiro sábado de cada mês, atividades extras gratuitas. A primeira delas está marcada para 5 de abril, a partir das 11h, no auditório do Instituto Camões, e conta com a exibição do Programa Caleidoscópio, da TV Câmara, que destaca trajetórias e obras de artistas visuais em diálogo com temas contemporâneos. Em seguida, o público é convidado a participar de uma visita mediada à exposição Fascinação, com uma experiência imersiva nas obras da artista.

No turno da tarde, a partir das 14h, a oficina Cadernos da Minha Vida assume a programação para os inscritos previamente. A atividade busca imersão no processo de criação artística por meio da documentação visual e textual, inspirando-se nos Cadernos da Minha Vida, de Joana Vasconcelos. A ideia é que cada participante desenvolva um caderno pessoal, registrando seu próprio percurso criativo, explorando memórias, experimentações e conexões entre imagem e palavra. Assim como Vasconcelos utilizou seus cadernos para capturar ideias, esboços e inspirações ao longo dos anos, os participantes irão construir um arquivo de suas próprias investigações artísticas.

Conhecida por esculturas monumentais e instalações imersivas, Joana Vasconcelos propõe um olhar crítico da sociedade contemporânea com humor e ironia. Consagrada a primeira mulher e mais jovem artista a expor, individualmente, no Palácio de Versalhes, a mostra foi a mais visitada em 50 anos e é considerada um marco histórico na França.





Joana Vasconcelos: Fascinação

Em 5 de abril, a partir das 11h, na Embaixada de Portugal no Brasil - Avenida das Nações, lote 02. Programa Educativo até 15 de agosto de 2025, no primeiro sábado de cada mês, das 11h às 16h. Entrada franca.