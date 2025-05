Fiscalização apreende R$ 542 mil em mercadorias irregulares no DF

Uma operação de fiscalização tributária, realizada pela Secretaria de Economia do Distrito Federal entre a última quarta-feira (30/4) e esta sexta-feira (2/5), resultou na apreensão de R$ 542 mil em mercadorias com irregularidades fiscais. Em uma das principais apreensões, os auditores fiscais interceptaram 165 toneladas de grãos, incluindo soja e trigo, além de 2,6 toneladas de tabaco e diversos carregamentos de autopeças, confecções e eletrônicos.

Leia também: Secretaria de Economia apreende mercadorias irregulares em operação

Nos três dias de fiscalização, as mercadorias retidas geraram um crédito tributário estimado em R$ 246 mil, referente a impostos e multas. Os resultados expressivos da operação foram obtidos em diferentes pontos estratégicos do DF e em ações direcionadas a transportadoras.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Na BR-060, durante a madrugada entre 30 de abril e 1º de maio, foram abordadas duas carretas carregadas com 100 toneladas de soja. Uma das carretas transportava 50 toneladas do grão sem qualquer documentação fiscal, enquanto a outra carregava a mesma quantidade acompanhada de uma nota fiscal falsa. A mercadoria foi avaliada em aproximadamente R$ 200 mil, com cerca de R$ 84 mil em impostos devidos.

Ainda na BR-060, na madrugada desta sexta-feira, outra carreta foi interceptada transportando 65 toneladas de trigo. A fiscalização constatou que o veículo utilizava uma nota fiscal falsa para acobertar a carga, estimada em R$ 162 mil. Os impostos devidos era de R$ 70 mil.

Na manhã do mesmo dia, também na BR-060, um caminhão foi abordado transportando 2,6 toneladas de tabaco sem a devida documentação fiscal. A carga tinha valor de R$ 60 mil e crédito tributário de R$ 40 mil.

Além das apreensões em rodovias, a operação se estendeu à fiscalização em transportadoras, onde foram identificadas diversas irregularidades em cargas de autopeças, confecções e outros itens. O valor estimado dessas mercadorias irregulares alcançou R$ 120 mil, com um crédito tributário projetado em R$ 52 mil.