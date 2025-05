Homem é preso por furtar mais de R$ 1 mil em mercadorias de supermercado

Um homem foi preso por furtar mais de R$ 1 mil em supermercado no Paranoá Parque. Entre as mercadorias, foram encontradas peças de picanha, sobremesas lácteas, margarina, maionese e legumes variados.

A Polícia Militar foi acionada após a equipe de prevenção de perdas relatar a abordagem de um homem do lado de fora do estabelecimento com um carrinho contendo diversos itens furtados. Segundo o relato, o suspeito estava acompanhado de outros indivíduos no momento do crime, mas só ele foi detido.

O homem confessou o furto e afirmou que ficou responsável por tirar o carrinho com os produtos do local. A mercadoria recuperada foi avaliada em mais de R$ 1 mil e o autor foi conduzido ao 20° Batalhão de Polícia Militar.