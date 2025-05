Morre Astral Melo, símbolo do PT na capital e fotógrafo do cerrado

03/02/2023 Credito: Ed Alves/CB/DA.Press. Cidades. Calendario com fotos de Passaros do Fotografo Astral Melo. - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

Morreu nesta sexta-feira (2/5) Austregésilo Ferreira de Melo, ou Astral Melo, aos 65 anos. Nome histórico para o Partido dos Trabalhadores (PT), ele foi fundador do PT em Taguatinga nos anos 80, também foi secretário geral do partido no DF, líder sindical dos servidores públicos e trabalhou com o presidente Luís Inácio Lula da Silva durante seu primeiro mandato, em 2003.

"O Astral era um militante que tinha compromisso de classe, estudioso e extremamente doce. Seu legado e o que fica para o partido é o desejo de transformar a sociedade brasileira e acabar com essas desigualdades", afirmou o presidente do PTDF, Jacy Afonso.

Nos últimos anos, se tornou fotógrafo, dedicando-se a registrar o cerrado e suas belezas. Por meio das fotos, Astral produzia calendários captando, principalmente, pássaros do bioma.

O velório de Astral será neste sábado (3/5), no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, às 16h30, na capela 3. O enterro está previsto para às 17h.