Campanha contra racismo no futebol será lançada neste domingo (4/5)

Uma campanha de enfrentamento ao racismo no futebol brasileiro será lançada minutos antes do início da partida entre Vasco e Palmeiras, válida pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, que ocorre neste domingo (4/5) no Estádio Nacional Mané Garrincha.

Intitulada Cartão Vermelho para o Racismo, a ação é uma parceria da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus-DF) com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e tem como lema “Não é só falta grave, é cartão vermelho para o racismo”.

De acordo com a Sejus, a iniciativa será apresentada ao público com um gesto coletivo: jogadores das duas equipes entrarão em campo com uma faixa da campanha, enquanto torcedores, atletas e autoridades levantarão simultaneamente cartões vermelhos — que serão distribuídos na entrada do estádio — em repúdio à discriminação racial.

Ainda segundo a pasta, a campanha marca o início da construção de um modelo nacional de combate ao racismo nos estádios, com base na Lei Vinícius Júnior, que estabelece diretrizes pioneiras para a prevenção e o enfrentamento ao racismo no ambiente esportivo.

*Com informações da Secretaria de Justiça e Cidadania