Homem suspeito de furar pneus na Asa Norte é localizado pela polícia

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) localizou, neste sábado (3/5), um homem suspeito de furar pneus de carros na Asa Norte.

Os militares foram acionados pelo grupo Rede de Vizinhos Protegidos da quadra 716 Norte e, ao chegarem no local indicado, verificaram imagens de câmeras de um comércio local e conversaram com uma testemunha e vítima que presenciou a ação do sujeito.

Com as características do suspeito, os policiais identificaram o homem, de 51 anos, que foi encaminhado à 5ª Delegacia de Polícia. Uma das vítimas, que testemunhou o crime, também compareceu à delegacia e o reconheceu como autor dos danos.