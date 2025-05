Criança de 7 anos morre após ser atropelada por ônibus em São Sebastião

Uma tragédia tirou a vida de uma criança de 7 anos, na tarde deste sábado (3/5), em São Sebastião. O menino morreu após ser atropelado por um ônibus, enquanto andava de bicicleta, no cruzamento da rua principal com a rua 03 do Residencial do Bosque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando a equipe de socorro chegou no local do acidente, encontrou a criança inconsciente ao solo, com sua bicicleta ainda sob o ônibus.

Após avaliação inicial, os militares constataram que a vítima estava em parada cardiorrespiratória (PCR), além de apresentar diversos ferimentos e lesões graves. Os procedimentos de reanimação foram iniciados imediatamente.

Também foi solicitado apoio do resgate aéreo avançado para prestar suporte médico no local. Porém, apesar de todos os esforços empreendidos, após 50 minutos de manobras de reanimação, o óbito foi declarado pelo médico no local.

O Corpo de Bombeiros não soube informar a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) e a Polícia Civil (PCDF) foram acionadas. De acordo com a PMDF, o motorista do ônibus foi conduzido para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) para prestar depoimento.