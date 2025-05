PMDF impede caso de violência doméstica durante resgate de arara

Um procedimento de resgate de uma arara com a asa machucada na AR 6 Conjunto 01, em Sobradinho II, terminou com a intervenção da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em um caso grave de violência doméstica em via pública, na noite deste domingo (4/5). A ação foi realizada por uma equipe de Rádio Patrulhamento.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu

Segundo os policiais, o casal estava em uma discussão acalorada e o comportamento do homem indicava risco iminente à integridade física da mulher. A ação rápida dos militares foi fundamental para evitar que a situação evoluísse para uma tragédia. O homem foi imediatamente contido e desarmado.

A vítima foi acompanhada pelos agentes até a 35ª Delegacia de Polícia, onde prestou depoimento. O agressor também foi encaminhado à unidade para os procedimentos legais cabíveis.