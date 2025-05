Mulher é agredida com garrafa durante briga em Sobradinho II

Casos de lesão corporal seguida de morte saltaram no DF - (crédito: Maurenilson Freire)

Uma mulher foi agredida durante uma briga na manhã desta sexta-feira (2/5), em Sobradinho II. A vítima, de 28 anos, foi encontrada deitada na via, consciente e orientada, apresentando dores na região do abdômen e quadril, além de um corte profundo na bochecha. Segundo a Polícia Militar, os ferimentos foram causados por meio de uma garrafa.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital Regional de Sobradinho. Ainda não se sabe a dinâmica do caso. O Correio aguarda atualizações do caso pela Polícia Militar do Distrito Federal.