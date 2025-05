Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na DF-140

Um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas na noite deste domingo (4/5), na rodovia DF-140, em frente ao condomínio Santa Mônica, sentido Jardim ABC-GO, na região do Tororó. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 19h e deslocou quatro viaturas para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram uma colisão entre um Chevrolet Tracker verde e uma motocicleta Honda CG 125 preta.

O condutor da moto, um jovem de 22 anos identificado como J. P. O., apresentava dores na perna e no punho esquerdo. Ele foi atendido no local e transportado, consciente e orientado, para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB). A passageira da moto, I. F. P., de 42 anos, também foi levada ao hospital, com dores na costela do lado esquerdo. O motorista do carro, B. C. A., de 58 anos, foi avaliado pelos bombeiros, mas não precisou de transporte hospitalar.

Durante o atendimento da ocorrência, uma das faixas de rolamento da via precisou ser interditada, o que causou lentidão no trânsito da região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) assumiu a responsabilidade pelo local após o resgate. A dinâmica do acidente ainda não foi esclarecida.