Hospital em Brasília promove evento com atendimento oftalmológico gratuito

Entre os dias 5 e 9 de maio, o CBV Hospital de Olhos, em parceria com a CooperVision, realizará a Semana Liberdade para o seu olhar. Voltado a quem necessita iniciar o uso de lentes ou trocar o modelo atual. O evento conta com consultas especializadas, testes de novas tecnologias em lentes de contato e orientações sobre o uso dos produtos.

As lentes de contato podem ser usadas por pessoas que necessitam de correção visual para miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia. A avaliação médica é essencial para definir o modelo mais adequado para cada paciente e garantir o uso seguro e confortável das lentes.

As atividades acontecem das 8h às 18h, na unidade Matriz do CBV Hospital de Olhos, localizada na L2 Sul. Os interessados devem comparecer no local, sem necessidades de agendamento prévio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular<

Serviço

Semana Liberdade para o seu olhar – Teste gratuito de lentes de contato

Data: 5 a 9 de maio

Horário: 8h às 18h

Local: CBV Hospital de Olhos – Matriz (Av. L2 Sul Quadra 613)

Agendamento: não é necessário

Atividades: Testes gratuitos de lentes de contato, consultas com oftalmologistas e orientações com equipe técnica da CooperVision e do CBV.