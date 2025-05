Dois ficam feridos em batida de carros no Setor Policial Sul

Um homem de 43 anos, que teve sua identidade mantida em sigilo pelas autoridades, sofreu ferimentos na mão e na cabeça pelo choque entre o carro que conduzia — que acabou capotando — com outro, na manhã desta segunda-feira (5/5), no Setor Policial Sul.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a mãe desse condutor, que o acompanhava no momento da batida, relatou tonturas e dores no pescoço e quadril. Tanto ela, de 69 anos, e o filho foram encaminhados para o Hospital Santa Lúcia. O motorista do outro automóvel, que tem 41 anos, saiu ileso.