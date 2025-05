Homem é preso por ameaçar companheira e atear fogo em casa no Itapoã

Na madrugada desta terça-feira (6/5), um homem foi preso por ameaçar a companheira e incendiar a residência do casal no Condomínio Del Lago II, no Itapoã. A princípio, a vítima, que fugiu com uma amiga e se escondeu em um comércio devido às ameaças, foi perseguida pelo suspeito, que dirigia um Santana vermelho. Inconformado com a fuga da companheira, o agressor ateou fogo na casa, segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).













O Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) foi acionado e conteve as chamas, que se concentraram apenas em um dos cômodos da casa. No interior da residência, o socorro resgatou o cão da vítima, que não se feriu. Não houve vítimas. A perícia foi requisitada pela proprietária do imóvel e, as partes envolvidas na ocorrência foram levadas à 6ª Delegacia de Polícia, no Paranoá.

Na noite de segunda-feira (5), os bombeiros controlaram outro incêndio; nessa ocasião, no Setor O, em Ceilândia. Chegando ao local, as equipes se depararam com muita fumaça saindo do interior da residência. Apesar do susto, as chamas ficaram restritas a apenas um dos quartos do imóvel, no qual foram danificados duas camas de solteiro, um guarda-roupa e o forro de PVC. Não houve vítimas. Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.