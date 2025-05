Dias permanecem com baixa temperatura e sem previsão de chuva no DF

A previsão do tempo para esta terça-feira (6/05) é de céu ensolarado e temperaturas mais amenas. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal segue sem previsão de chuva. A temperatura máxima será de 28°C e a mínima registrada foi de 15°C, no Plano Piloto.

A umidade relativa do ar atinge 95%, mas pode variar entre 35% e 40%, segundo o Inmet. Haverá rajadas de vento fracas e moderadas. Diante do período de seca, marcado por dias com bastante sol e a pouca presença de nuvens, a meteorologista do Inmet, Dayse Moraes reforça que é necessário o uso do protetor solar.

A meteorologista ainda explica que é indispensável tomar cuidado com o índice de radiação ultravioleta (IUV), uma vez que "os dias estão com o céu bem aberto, sem a presença de nuvens. O que faz com que a incidência de radiação solar seja maior", diz.