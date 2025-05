"Foi um papado muito próximo aos fiéis", afirma padre jesuíta

A expectativa para a escolha de um novo pontífice e o legado do papa Francisco para a Igreja Católica foram temas abordados nesta terça-feira (6/5), pelo padre jesuíta Álvaro Pimentel, durante o CB.Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. Às jornalistas Sibele Negromonte e Jaqueline Fonseca, o também pesquisador na área de filosofia da religião do departamento de filosofia do Instituto de Ciências Humanas da UnB falou sobre os caminhos definidos por Francisco para a Igreja Católica.

Sobre o conclave — processo de escolha do próximo papa pelos cardeais que se reúnem no Vaticano —, Pimentel afirmou que o nome do próximo pontífice é incerto. “Na história, não somos capazes de prever exatamente o que vai acontecer”, disse. O padre comentou sobre o legado deixado por Francisco, de mais próximidade com os fieis. “Ele não apenas ensinou, escreveu, ele criou um estilo de um papa muito próximo às pessoas, um estilo mais humano. Isso devolveu o protagonismo da Igreja Católica”, completou.

O sacerdote enumerou os quatro caminhos propostos por Francisco que, para ele, devem continuar fazendo parte da igreja por serem importantes para a evangelização. “O primeiro é chamado de sinodalidade, ou seja, o caminho comum que deve ser percorrido dentro da igreja para gerar mais conversas e debates. Outro ponto é a justiça socioambiental, muito comentada pelo papa Francisco. O terceiro é a inserção de mais mulheres no clero. Elas precisam estar mais presentes nas decisões que são tomadas dentro da igreja. E o quarto caminho é a valorização do que é normalmente deixado de lado.”

Pimentel comentou sobre a situação atual do mundo. “Nossa percepção da realidade é muito guiada pelos problemas que enfrentamos. Isso é benéfico, porque está relacionado com a nossa sobrevivência. Não tem como dizer se o mundo melhorou ou piorou, mas creio que os desafios com os quais Francisco se deparou ainda estão presentes na humanidade”, finalizou

