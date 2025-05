Motociclista morre após sofrer acidente neste domingo (4/5), no Paranoá

O homem que conduzia a moto teve sua morte constatada ainda no local do acidente - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Na tarde deste domingo (4/5), um motociclista de 36 anos morreu, após se envolver em um acidente na BR-251, próximo à Agrobrasília, no Paranoá. Ele colidiu a moto que pilotava contra um carro.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), quando chegaram no local, as equipes de socorro depararam-se com uma colisão frontal entre os veículos.

Segundo a corporação, o motorista do carro envolvido na batida não se feriu. Porém, o homem que conduzia a moto, ao ser avaliado pelos socorristas, teve sua morte constatada ainda no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros não soube informar a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil (PCDF) foi acionada para realizar a perícia.