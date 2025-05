Faccionado que tentou executar paciente em hospital no Piauí é preso no DF

Um integrante da facção criminosa Bonde dos 40, oriunda de São Luís do Maranhão, foi preso no Distrito Federal em uma ação de inteligência integrada entre o Batalhão de Operações Especiais (Bope/PMDF), o Serviço de Inteligência da PMDF e a Diretoria de Inteligência da Polícia Militar do Piauí. Leonardo da Paz Costa era procurado no estado nordestino por invadir um hospital da região e tentar matar um paciente a tiros, em julho de 2023.

Leonardo foi preso nesta terça-feira (6/4), no Riacho Fundo I. O faccionado foi localizado em via pública, em frente a um estabelecimento comercial, onde foi abordado e identificado. Contra ele, havia três mandados de prisão em aberto.

Invasão

Em julho de 2023, Leonardo e comparsas invadiram o Hospital Mariano Castelo Branco, na zona norte de Teresina, e efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra um paciente.

De acordo com informações da imprensa local, os bandidos renderam o policial responsável pela segurança da portaria e dispararam sete tiros contra o paciente, transferido, posteriormente, para o Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

A facção a qual Leonardo integra é aliada da Amigos dos Amigos (ADA) e surgiu em 2007, em São Luís do Maranhão. Segundo registros, até 2017 a cúpula era aliada do Primeiro Comando da Capital (PCC), mas as duas organizações romperam e protagonizam uma guerra intensa.