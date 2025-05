Vídeo: Mulher é presa por suspeita de incendiar casa e agredir crianças

No momento da abordagem, ela foi encontrada deitada no chão, com diversos ferimentos e mãos amarradas - (crédito: Divulgação/PMDF)

Uma mulher de 38 anos foi presa, suspeita de atear fogo na casa de um vizinho, na rua Sl 93, quadra 94 da Cidade Estrutural, e também de agredir diversas crianças, na tarde desta terça-feira (6/5). Veja:

A equipe policial realizava patrulhamento na região quando foi acionada para atender à ocorrência. Ao chegarem ao local, os militares foram informados por testemunhas que a mulher, durante um suposto surto psicótico, iniciou o incêndio na casa e agrediu as crianças.

No momento da abordagem, ela foi encontrada deitada no chão, com diversos ferimentos e mãos amarradas. Devido aos ferimentos, a autora foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Base para receber atendimento médico. Posteriormente, ela foi conduzida à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) para as providências cabíveis.