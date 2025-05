UCB lança laboratório tecnológico que valoriza saberes ancestrais

Na próxima quinta-feira (15/5), será lançado o projeto Lab Metaverse UCB: o futuro é ancestral, na Universidade Católica de Brasília. Trata-se de um espaço de experimentação e pesquisa dedicado à inovação tecnológica, pedagógica e cultural, que atua na fronteira do conhecimento e das transformações digitais.

O propósito do laboratório é utilizar tecnologias emergentes, como a inteligência artificial generativa e a realidade virtual, para valorizar e potencializar a cultura, a linguagem humana e os saberes ancestrais. O projeto visa criar experiências imersivas dedicadas às etnias Pataxó, Yawanawá e Tukano, cuja sabedoria ancestral pode ser vivenciada de forma lúdica, interativa e acessível.

Durante o evento, será apresentada uma das principais iniciativas do laboratório: um filme imersivo em VR 360º, realizado em aliança com as lideranças da aldeia Mutum, do povo Yawanawá, com apoio da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF). A obra convida o público a adentrar um mito ancestral que conecta espiritualidade e natureza.

Serviço

Lançamento do projeto Lab Metaverse UCB: o futuro é ancestral

Data: 15 de maio

Horário: a partir das 9h

Local: Auditório do Bloco K da Universidade Católica de Brasília (Campus Taguatinga).

Mais informações no site ou no número (61) 99958-0706