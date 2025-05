GDF lança programa para arrecadação e distribuição de absorventes

O projeto "Absorva o Bem" será oficialmente lançado pelo Governo do Distrito Federal, nesta quinta-feira (8/5). O lançamento ocorre às 10h, no Palácio do Buriti. A iniciativa, da Secretaria de Atendimento à Comunidade, busca promover dignidade menstrual e incentivar a rede de solidariedade em todo o DF.

A proposta tem por objetivo contribuir para que absorventes higiênicos estejam acessíveis de forma imediata em pontos solidários. De forma que ofereça apoio a todas as pessoas que menstruam, independentemente da condição socioeconômica. A ação busca incentivar um ambiente mais acolhedor, digno e atento às necessidades básicas.

Os serviços oferecidos pelo “Absorva o Bem” incluirão a distribuição de absorventes higiênicos e ações de sensibilização sobre a importância da dignidade menstrual nas comunidades, incentivando o uso consciente do item. Além disso, serão realizados workshops e atividades de educação em saúde que abordam a saúde menstrual e o autocuidado nas ações comunitárias.

Dados da Secretaria de Saúde do DF, de 2023, apontam que mais de 271 mil mulheres vivem em situação de vulnerabilidade menstrual. O que representa cerca de 17,3% da população feminina da capital. O projeto trata-se de uma ação cidadã voltada à dignidade, ao cuidado e à corresponsabilidade social, que pode amparar qualquer pessoa que, em um momento de urgência, precise de um item básico.

Pontos Solidários

A iniciativa prevê ainda a instalação de pontos solidários em locais de grande circulação. Esses espaços funcionarão como centros de doação e retirada de absorventes, fortalecendo a cultura do cuidado compartilhado.

Mesmo antes do lançamento oficial, a iniciativa já mobilizou diversos órgãos parceiros, que arrecadaram mais de 30 mil absorventes. No evento desta quinta-feira (8/05), caixas de acrílico contendo até 40 unidades serão entregues para instalação nos banheiros, garantindo acesso prático e imediato.

A iniciativa conta com o apoio da Câmara Legislativa do DF, Tribunal de Justiça do DF, Tribunal de Contas do DF, Defensoria Pública do DF, Ministério Público do DF e Procuradoria-Geral do DF. Além de secretarias de Estado e administrações regionais.

