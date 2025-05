"Blues nas Escolas" leva oficina de arte e cultura às escolas públicas do DF

O projeto Blues nas Escolas está promovendo oficinas de construção de flautas com papel reciclável, grafite, teatro, musicalização e gaita em escolas públicas do Distrito Federal. Os alunos são incentivados a participar das atividades por meio de pocket shows apresentados pela Brazilian Blues Band, que também compartilha conhecimentos sobre a história do blues.

Todas as oficinas têm início previsto para o mês de maio de 2025. As aulas serão ministradas por professores renomados e experientes, como o professor Pablo Fagundes, da Escola de Choro Raphael Rabello, que será responsável pela coordenação e desenvolvimento do plano pedagógico. Ele contará com o apoio dos professores Eduardo Gonçalves (CED 04) e Paulo Lessa (CEM 01), do artista plástico, visual e muralista Julimar dos Santos (CED 03 e CED 01), e da multiartista Eliana Carneiro — atriz, dançarina e pedagoga formada pela UnB, com especialização em dança e teatro pela New York University (NYU) — que atuará nas oficinas do CED 03.

Mais informações nas coordenações pedagógicas das Escolas e pelo telefone (61) 9 9528-8532.

Serviço:

Projeto Blues nas Escolas

Pocket Shows com a Brazilian Blues Band, Oficinas de Construção de flautas com papel reciclado, Grafite, Teatro e Musicalização e Gaita

CED 01 (Entrequadras 34/36), do CED 04 (QE 09), CEM 01 (antigo GG), Centrão (Entrequadras 17/19).