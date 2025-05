Homem é preso com nove tabletes de maconha avaliados em R$ 15 mil

Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta terça-feira (7/5), em Santa Maria. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e pela Polícia Militar de Goiás (PMGO), com a participação de equipes do Grupo Tático Operacional do 27º Batalhão (GTOP 47) e da Força Tática do 20º BPM, além do apoio do setor de inteligência da PMGO.

A operação teve início após o compartilhamento de informações de inteligência, que apontavam a comercialização de uma grande quantidade de entorpecentes na divisa entre o DF e Goiás. Com base nesses dados, os policiais intensificaram o patrulhamento na região.

Na Quadra 210 de Santa Maria, as equipes localizaram um suspeito em uma motocicleta com as características repassadas. Durante a abordagem, foram encontrados nove tabletes de maconha, avaliados em aproximadamente R$ 15 mil.

O suspeito foi conduzido à 20ª Delegacia de Polícia, no Gama, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas