Quinteto Brazilian Blues Band se apresenta na Infinu neste domingo (6/4)

Neste domingo (6/4), a Infinu Comunidade Criativa recebe ao palco a Brazilian Blues Band. Formada em 1994 em Brasília, a banda é uma das precursoras do rock e do blues em idioma português. Ao longo de 30 anos de estrada, quatro álbuns lançados e turnês pelo Brasil e pela Europa. Com participação especial do grupo Seu Pereira, a apresentação começa às 20h. Os ingressos estão disponíveis no site da Shotgun, por R$ 80.

O quinteto é formado por Luiz Kaffa (vocalista), Marssal Leones (tecladista), Rairy de Carvalho (guitarrista), Marcelo Marssal (baixista) e Eduardo Camargo (baterista). Sobre a trajetória da Brazilian Blues Band, compartilha Kaffa: "Não é fácil sobreviver fazendo música autoral, do segmento blues/rock, em português. Mas, muitos companheiros contribuíram muito com este trabalho — e por muitos anos — que tem como saldo o reconhecimento e o respeito do público, dos músicos deste nicho no Brasil e também da crítica. Isso é o que nos faz seguir".

Lançado em 2024, Agregue-se é o álbum mais recente do grupo. Para a banda, o disco é uma homenagem ao amigo Greg Wilson — que faleceu em janeiro do mesmo ano — mas também é um chamado à união. O vocalista anuncia os próximos passos do grupo: "Ainda temos muito a dizer. Queremos fazer uma gravação ao vivo, com canções deste caminho percorrido e novas, sempre novas canções!".

*Estagiária sob a supervisão de Severino Francisco