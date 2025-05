Mais de 660 vagas de trabalho estão disponíveis nesta quinta-feira

Para participar dos processos seletivos é preciso cadastrar o currículo no aplicativo da CTPS ou ir em uma das unidades da agência do trabalhador. - (crédito: Crédito: Divulgação/EBC)

As agências do DF estão com 663 vagas disponíveis nesta quinta-feira (8/05). As oportunidades são ofertadas em Santa Maria, Águas Claras, Itapoã, Taguatinga, Guará II, Asa Sul, Samambaia, Jardim Botânico e Recanto das Emas. Com salários que chegam até R$ 4 mil, há posições para diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência.

O cargo de ajudante de obras, no Itapoã, possui 110 vagas disponíveis com salários de R$ 1.518, mais benefícios. Para concorrer a esta vaga é necessário ensino fundamental completo, entretanto, não é exigida experiência na área.

Vagas para estágio também estão disponíveis em Taguatinga Norte e no Jardim Botânico, com oportunidades de assistente administrativo e auxiliar financeiro, respectivamente. Não é necessário ter experiência na área, apenas é exigido o ensino médio incompleto. A remuneração pode chegar a R$ 400.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das oportunidades do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores e empreendedores também podem utilizar o espaço da Agência para ofertar vagas. Essas pessoas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo email gcv@sedet.df.gov.br. Além disso, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), também pode ser usado para esse fim.