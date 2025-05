Incêndio atinge igreja Lagoinha em Taguatinga nesta quarta-feira (7/5)

Um incêndio atingiu a Igreja Lagoinha, localizada na QND 1, em Taguatinga, na tarde desta quarta-feira (7/5). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e, ao chegar ao local, as equipes se depararam com uma grande quantidade de fumaça saindo do interior da edificação.

O responsável pelo imóvel facilitou o acesso dos bombeiros, permitindo o início imediato do combate às chamas, que estavam concentradas na sala técnica de áudio e vídeo e no mezanino localizado acima dessa sala. Para auxiliar na dispersão da fumaça e melhorar a visibilidade e a segurança dentro do prédio, os militares realizaram aberturas estratégicas para ventilação.

O fogo foi contido antes que se alastrasse para outras áreas da igreja. A via precisou ser totalmente interditada para a atuação das equipes. Felizmente, não houve vítimas. Até o momento, as causas do incêndio ainda são desconhecidas.