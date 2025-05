Frio chegando! Quinta-feira amanhece ensolarada, mas a mínima foi de 16 ºC

Bom dia, brasiliense! Nesta quinta-feira (8/5), o céu amanheceu ensolarado e com poucas nuvens, condição que deve permanecer até o fim da tarde. Há chance reduzidíssima de chuvas, com pouco volume, rápida e de forma pontual. O tempo seco se aproxima, então vale se atentar à hidratação.

Reza a lenda que, quando os termômetros batem os 20 ºC, o brasiliense já prepara seu casaco para sair de casa. Afinal, ninguém quer perder a oportunidade de tirar a poeira das roupas de frio. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Distrito Federal registrou mínima de 16 °C na Estação Meteorológica de Águas Emendadas, em Planaltina, e os termômetros devem bater os 29 ºC. A umidade fica entre 95% e 40%.

No Plano Piloto, a umidade relativa do ar deve variar entre 95% e 50%. A temperatura mínima foi de 16,5 ºC, a máxima deve chegar aos 28 °C. "Além do tempo seco, as temperaturas também ficarão mais amenas, batendo, no máximo, os 30 ºC. As noites, por exemplo, já estão bem mais agradáveis", destaca o meteorologista do Inmet Olívio Bahia.

