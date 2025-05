Aposentados se convertem em vítimas de novos desfalques

Em meio ao escândalo dos descontos financeiros aplicados sem autorização contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em benefício de associações país afora, mais golpistas têm se aproveitado para tirar proveito e lucrar em cima da vulnerabilidade de idosos. Eles fazem chamadas telefônicas e enviam mensagens de texto nas quais apresentam uma página web que, supostamente, serve para liberar as indenizações para quem sofreu deduções ilegais. A vítima, crédula de que será ressarcida, preenche um formulário no site, onde fornece o que os criminosos buscam: seus dados pessoais. A Polícia Civil (PCDF) informou estar alerta a essa situação e a outras semelhantes. Não raro vários moradores da região têm recebido links pelo WhatsApp que oferecem facilitar o processo de prova de vida, outra "pegadinha" imaginada por bandidos.

O plano da indenização pelos descontos indevidos começou a circular depois de a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) identificarem desvios na folha de pagamento de aposentados e pensionistas atendidos pelo INSS. No meio desse "caos", golpistas enxergaram uma oportunidade para formar bancos de dados que, posteriormente, utilizam para praticar outros delitos, como abrir contas bancárias em nome de laranjas e fazer compras sem autorização usando as informações de quem imaginava que teria de volta o dinheiro que perdeu no caso que envolve o instituto.

O Ministério da Previdência Social identificou a nova ameaça e alertou segurados e beneficiados para não acessarem nenhum link oferecendo restituições. De acordo com a pasta, os valores descontados no mês de abril ficarão retidos e serão devolvidos na folha de maio — que vai de 26 de maio a 6 de junho. "O Ministério da Previdência recebeu denúncia de segurados que estariam sendo abordados por golpistas com a oferta de 'agilizar o recebimento dos atrasados descontados pelo INSS'. Cuidado, é golpe", alertou o órgão.

Polícia adverte

O delegado titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), no DF, João Guilherme Medeiros, explica que criminosos se aproveitam do vazamento de dados em plataformas ilegais para aplicar golpes. Ele cita, por exemplo, o da falsa central bancária e da prova de vida. Para evitar o bloqueio do benefício, os estelionatários pedem que o beneficiário entre em contato, por telefone, com um número disponibilizado em mensagens de SMS ou WhatsApp. Ao seguir essa orientação, o aposentado acabará, em algum momento, repassando seus dados pessoais ao criminoso.

"A primeira dica (em relação ao INSS) é não clicar no link, pois já foi informado que as restituições estão em andamento. Esse tipo de fraude nasce do que sabemos que é o vazamento de dados por plataformas ilegais. Essas organizações criminosas atuam obtendo informações das vítimas. Podemos dizer que várias modalidades de golpes têm origem nesse acesso", explica Medeiros.

Conter grupos golpistas especializados nesse tipo de crime é desafio para as polícias e exige investigação minuciosa. Por vezes, com cooperações internacionais. De acordo com o delegado, o número de atuações de criminosos nessa área é gigantesca. "O mundo cibernético, da informática, não tem fronteira. As investigações são complexas e, por vezes, descobrimos que há sites hospedados em outros países. Às vezes, o suspeito até está no Brasil, mas com um site no exterior", esclarece.

Penas brandas

Ao serem identificados e detidos, golpistas são, na maioria das vezes, indiciados por estelionato ou furto mediante fraude. Para autoridades policiais, ambos os crimes têm condenações baixas. O primeiro estabelece reclusão de 1 a 5 anos. Para o outro, 2 a 8.

"É necessário um olhar diferenciado para esse tipo de delito, pois os criminosos encontraram nesse ramo uma forma mais lucrativa de se manter. Ou seja, decidem não se arriscar e atuam atrás das telas", afirma o policial. Ainda, segundo Medeiros, uma legislação mais rigorosa poderia melhorar o cenário. "Quando conseguimos comprovar a organização criminosa e a lavagem de dinheiro, a pena tende a ser maior, mas é complexo", acrescenta.

O delegado da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Erick Sallum, analisa a "tradição" de criminosos se aproveitarem do caos para lucrar ilegalmente. "Sempre que um assunto está 'bombando', os estelionatários instrumentalizam, como ocorreu com as enchentes no Sul, em que pediam PIX dizendo que seria para ajudar. Aproveitam-se do caos e da visibilidade de determinada notícia para potencializar novos golpes", lamenta.

Cuidados

Em nota, o INSS orienta que, para saber de forma segura se houve desconto de mensalidade associativa no seu extrato de pagamento, basta acessar, com login e senha, a versão web ou o aplicativo do serviço Meu INSS. Em ambas plataformas, é necessário clicar em "Consultar Benefício" e, em seguida, em "Extrato de Pagamento". Deve-se optar pelo que mês aparece. Por padrão, surgem os dois mais próximos à data de acesso, mas é possível visualizar os anteriores também. Na tabela que é apresentada, consequentemente, se constatará se algum desconto foi aplicado.

O ressarcimento dos valores relativos a mensalidades não reconhecidas pelos beneficiários e que tenham sido feitos antes de abril deste ano serão avaliados por um grupo da Advocacia Geral da União (AGU). O órgão definirá a melhor forma de devolver o dinheiro.