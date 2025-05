Eixão receberá oficinas voltadas à conexão das crianças com a natureza

Grupos como Choro no Eixo, Rock no Eixão e Eixão do Jazz garantem que vão ao local neste domingo - (crédito: Pedro Ibarra/CB/D.A Press)

No dia 25 de maio, o gramado do Eixão do Lazer, na altura da SQN 106, receberá oficinas, atividades lúdicas e vivências ambientais pensadas para crianças de todas as idades e seus responsáveis. A programação, que acontece das 9h30 às 12h30, conta com oficina de tinta de terra, confecção de bomba de sementes com espécies do Cerrado, brincadeiras tradicionais adaptadas com elementos do bioma, além de uma feira de troca de brinquedos, brechó e um espaço especial: o chão de brincar para bebês, com materiais sensoriais do Cerrado.

Realizado pelo coletivo Araticum Educação Ambiental, idealizado por Marina Speroto e Rebekah Pedrosa, o encontro integra a programação da Semana Mundial do Brincar, iniciativa da Aliança pela Infância que celebra o brincar como um direito essencial da infância. A proposta do Araticum é promover o desemparedamento das infâncias e a alfabetização ecológica por meio da convivência com o meio ambiente, despertando o encantamento, o pertencimento e o cuidado com a natureza desde cedo.

Durante a manhã, as crianças poderão negociar e trocar brinquedos entre si, experimentar a mistura das tintas feitas com terra, moldar bolinhas de argila cheias de sementes nativas e explorar a liberdade do brincar ao ar livre. Ao mesmo tempo, serão convidadas — junto às famílias — a refletir sobre o consumo, o descarte e a economia circular, em um ambiente de acolhimento e aprendizado. “O Araticum acredita que é possível transformar nossa relação com o planeta a partir da infância. Queremos que mais crianças possam subir em árvores, observar passarinhos, reconhecer árvores nativas do Cerrado e se encantarem com a Terra. Essa reconexão éurgente, vital e transformadora”, destacam as fundadoras.

O evento é gratuito, aberto ao público e não requer inscrição prévia. Toda a programação e atualizações estão disponíveis no Instagram: @araticum.ea.