Agências oferecem vaga de armador de telhados com salário de R$ 4 mil

A geração de empregos formais no Brasil em 2024 foi 16,5% maior em comparação ao ano anterior. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Trabalho, 1,69 milhão de empregos com carteira assinada foram criados. - (crédito: Agência Brasil)

Está procurando um emprego? As agências do trabalhador encerram a semana com ofertas de 631 vagas para a população que está em busca de uma oportunidade de trabalho no Distrito Federal, nesta sexta-feira (9/5). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

Leia também: Grupo recrutava pessoas em situação de rua para aplicar golpe em bancos



O cargo com maior salário está destinado a função de armador de telhados, com salário de R$ 4 mil. Há somente uma vaga e o candidato deve ter experiência na área, além de escolaridade de Ensino Fundamental Incompleto.

Leia também: A importância de motivar pacientes em recuperação neurológica

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).