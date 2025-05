Apostadores vão às ruas em busca do prêmio acumulado em R$ 45 milhões

O concurso 2.860 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (8/5), não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento foram: 02, 05, 17, 24, 38 e 57. O próximo sorteio será no sábado (10/5), às 19h, e o prêmio está acumulado em R$ 45 milhões. Apostadores do Distrito Federal fazem suas apostas em busca da bolada

Flávio Oliveira, de 50 anos, motorista, afirmou que desta vez os milhões sorteados serão dele. "Eu vou ganhar e não vai ter escapatória. Jogo há muitos anos porque a esperança não pode acabar nunca", disse. Flávio conta o que fará com a bolada, caso seja o grande vencedor. "Vou comprar a minha casa, que é o bem que mais preciso no momento. Mas vou viajar muito e ajudar meus parentes também", acrescentou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp

Raimundo da Silva, 62, auxiliar de limpeza, conta que caso vença vai analisar onde fará os investimentos. "Sou muito pé no chão, mas não deixo de torcer. Desta vez estou sentindo que vou vencer esse prêmio", afirmou com o sorriso estapado no rosto. Apostador há 20 anos, ele revela os planos que tem se conquistar os R$ 45 milhões. "Primeiro, vou analisar para saber o que posso fazer. Depois, ajudar a minha família, fazer uma viagem, adquirir uns imóveis e viver da renda", completou.

Maria do Socorro, 71, aposentada, que também espera se tornar a nova milionária do DF, conta que sabe o que fará primeiro se vencer o sorteio. "A vontade de ganhar é grande, e estou jogando para ganhar. Eu compraria a minha casa, porque moro de aluguel, faria uma boa viagem e ajudaria a família", declarou.

Sorteio

No último sorteio, a modalidade da quina teve 119 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 25.909,13 para cada. A quadra registrou 6.632 acertadores, que vão receber, individualmente, um prêmio de R$ 664,13.

As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de sábado, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, ou pela internet. O jogo simples, com seis números, custa R$ 5.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias on-line da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.